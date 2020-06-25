Раненный в голову фермер сбежал от "заклятого друга" с охотничьим ружьём

На Ставрополье фермеры отказались от дружбы из-за одного документа. Нерешенный вопрос привел к покушению на убийство и погоне, которую бы оценил Квентин Тарантино. Помощник следователя Новоалександровского следственного отдела СКР по Ставрополью Ирина Муренцева рассказала "КП - Северный Кавказ" подробности конфликта старых товарищей.

Ссора мужчин началась с пары сотен тонн зернаФото: Мария ЛЕНЦ

Алексей и Максим (прим.ред. - имена героев изменены) дружили с 80-х годов. Товарищей не портил даже бизнес. Алексей открыл крестьянско-фермерское хозяйство, а Максим был управляющим в такой же организации жены. Конкуренты помогали друг другу в рабочих делах: к примеру, Максим выгодно арендовал у Алексея землю.

Так было до 2015 года, пока Максим "случайно" не вывез из хозяйства друга несколько сотен тонн зерна. Сумма ущерба - девять миллионов рублей. Позже вскрылись многочисленные кражи сельскохозяйственной техники. Алексей не мог этого терпеть и пошел в суд, но по другому делу - о той самой земле. Выяснилось, что арендатор фальсифицировали договор об субаренде.

- Так как прошло слишком много времени, в возбуждении уголовного дела отказали из-за срока давности. Тем не менее, договор посчитали недействительным. Права на землю вернулись Маскиму, - рассказала нам Ирина Муренцева. - Но Алексей пошел в суд с ответным иском.

Пока договор действовал, его ни раз меняли. Мужчина решил зацепиться за это и запросить у бывшего друга 13 миллионов рублей. Иск приняли, начались судебные тяжбы. Два первых слушания выиграл Максимом, но последнее осталось за Алексеем. И в один момент конфликт в правовом поле начали решать стрельбой.

Машина потерпевшего. Фото: СКР по СК

Мужчины ехали навстречу друг к другу. Максим остановился и, выйдя из машины, пару раз выстрелил в Алексея из охотничьего ружья. Одна пуля попала в плечо, вторая - в голову. Пострадавший ускорился, и началась погоня. Несколько улиц раненный в голову потерпевший убегал от "заклятого друга", пока не добрался до полиции. Не доезжая, Максим свернул в другую сторону. Сотрудники МВД отвезли жертву в больницу.

Подозреваемый пришел в полицию сам, но показаний до сих пор не дает. Против него открыли уголовное дело.

- 54-летнего гражданина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

Максима арестовали. Алексей идет на поправку.

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