Для покупателей SKODA в Минводах действуют привлекательные предложения

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:40:42+03:00

В "СтрелаАвто" клиентам могут предложить то, о чем они мечтают.

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Объемы продаж автомобилей ŠKODA с каждым годом растут, появляются новые модели и новые возможности. Но главным преимуществом этой марки является уникальность и свобода - дилеры ŠKODA могут предложить клиенту то, о чем он мечтает.

- Продавцы-консультанты досконально узнают желания покупателя, чтобы удовлетворить все его потребности. А когда человек получает свою мечту, он испытывает настоящее удовольствие от покупки. А мы стремимся именно к этому, - рассказывает Юрий Шипиловский, директор официального дилера ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто».

В силу жесткой конкуренции на рынке ценообразование хоть и является важным критерием покупки автомобиля, но не является решающим. В «СтрелаАвто» по-настоящему индивидуальный подход. Здесь ценят своего клиента. Все менеджеры салона проходят обязательную сертификацию, они не нацелены на продажу любой ценой, а подбирают для клиента именно то, что ему нужно.

У бренда ŠKODA многофункциональные автомобили, на каждый автомобиль предлагается до 50 пакетов опций, которые позволяют собрать машину, как конструктор, исходя из личных потребностей клиента. Любой автовладелец, приобретая новый автомобиль, хочет получить гарантию и комфорт в обслуживании.

Поэтому после покупки автомобиля ŠKODA в дилерском центре «СтрелаАвто» клиенту предлагаются все виды сервиса, стоимость обслуживания - 10 тысяч рублей после каждых 150 км. На время ремонта автомобиля владелец не остается без внимания и без мобильности - пока проводятся необходимые работы, ему предоставляется подменный автомобиль.

Каждый месяц в «СтрелаАвто» действуют привлекательные кредитные предложения, программа Trade In, страхование и другие сервисы, которые позволят автолюбителю насладиться покупкой надежного автомобиля в полной мере.

Также у дилера можно пройти семейный тест-драйв, чтобы автомобиль смогли оценить все члены семьи.

Официальный дилер ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто», Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1. Тел. +7 (87922) 65353, www.strela-avto.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU