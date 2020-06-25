Кисловодск вышел на третье место по числу зараженных COVID-19 в крае

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:11:03+03:00

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Кисловодск поднялся на третье место по числу заболевших коронавирусом на Ставрополье. В городе зафиксировали 280 случаев заражения. По этому показателю Кисловодск опередил Невинномысск, где 268 инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

За все время на территории вылечили 70 пациентов. Один человек скончался. "Активных" больных - 209. По словам мэра Александра Курбатова, 148 из них проходят лечение амбулаторно, 58 - госпитализированы.

- На контроле контактных лиц - 37 человек. С подозрением - 2. Коэффициент распространения - 1.3, - пишет Курбатов.

Первое место по числу зараженных в крае занимает Ставрополь (599 больных), второе - Пятигорск (486). Пятое - Ессентуки (203), шестое - село Кочубеевское (110).

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ИСТОЧНИК KP.RU