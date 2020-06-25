2020-06-25T10:54:56+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 25 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" выкладывает данные по коронавирусу в регионе на 25 июня 2020. Перечень городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего инфицированных COVID-19. Данные взяты с сайта управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

По состоянию на 25 июня в крае выявили 4695 случаев заражения. Выздоровели 2631 пациентов, умерли - 89.

Данные о прибавлении заболевших (в скобках) сравниваются с показателям за 23 июня.

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Ставрополь — 599 (+54)

Пятигорск — 486 (по данным администрации)

Кисловодск — 280 (+48)

Невинномысск — 268 (+15)

Ессентуки — 203 (+17)

Кочубеевское — 110 (+2)

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Михайловск — 101 (+10)

Благодарный — 82 (+3)

Минеральные Воды — 80 (+6)

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Иноземцево — 65 (+1)

Нефтекумск — 61

Зеленокумск — 78 (+18)

Арзгир — 61 (+1)

Будённовск — 62 (+2)

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Георгиевск — 65 (+3)

Ессентукская — 59 (+6)

Степное — 39

Эдельбай — 37 (+1)

Ипатово — 37

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Незлобная — 35 (+2)

Светлоград — 33 (+1)

Зольская — 32 (+2)

Барсуковская — 30

Иргаклы — 29

Лысогорская — 30 (+2)

Озек-Суат — 28

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

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ИСТОЧНИК KP.RU

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