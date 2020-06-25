Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 25 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" выкладывает данные по коронавирусу в регионе на 25 июня 2020. Перечень городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего инфицированных COVID-19. Данные взяты с сайта управления Роспотребнадзора по Ставрополью.
По состоянию на 25 июня в крае выявили 4695 случаев заражения. Выздоровели 2631 пациентов, умерли - 89.
Данные о прибавлении заболевших (в скобках) сравниваются с показателям за 23 июня.
Ставропольцев протестируют на антитела к коронавирусу: ситуацию с COVID-19 на Северном Кавказе
Ставрополь — 599 (+54)
Пятигорск — 486 (по данным администрации)
Кисловодск — 280 (+48)
Невинномысск — 268 (+15)
Ессентуки — 203 (+17)
Кочубеевское — 110 (+2)
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Михайловск — 101 (+10)
Благодарный — 82 (+3)
Минеральные Воды — 80 (+6)
Левокумское — 74
Чернолесское — 74
Иноземцево — 65 (+1)
Нефтекумск — 61
Зеленокумск — 78 (+18)
Арзгир — 61 (+1)
Будённовск — 62 (+2)
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Георгиевск — 65 (+3)
Ессентукская — 59 (+6)
Степное — 39
Эдельбай — 37 (+1)
Ипатово — 37
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Незлобная — 35 (+2)
Светлоград — 33 (+1)
Зольская — 32 (+2)
Барсуковская — 30
Иргаклы — 29
Лысогорская — 30 (+2)
Озек-Суат — 28
Казьминское — 26
Ачикулак — 25
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ИСТОЧНИК KP.RU
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