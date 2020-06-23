Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 23 июня 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" выкладывает данные по коронавирусу в регионе на 23 июня 2020. Список городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего зараженных COVID-19. Данные взяты с сайта управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции 00:00 00:00

Ставрополь — 545

Пятигорск — 461 (по данным администрации)

Невинномысск — 253

Кисловодск — 232

Ессентуки — 186

Кочубеевское — 108

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Михайловск — 91

Благодарный — 79

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Минеральные Воды — 74

Иноземцево — 64

Нефтекумск — 61

Зеленокумск — 60

Арзгир — 60

Будённовск — 56

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Георгиевск — 62

Ессентукская — 53

Степное — 39

Эдельбай — 36

Ипатово — 37

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции 00:00 00:00

Незлобная — 33

Светлоград — 32

Зольская — 30

Барсуковская — 30

Иргаклы — 29

Лысогорская — 28

Озек-Суат — 28

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

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