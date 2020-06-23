Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 23 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" выкладывает данные по коронавирусу в регионе на 23 июня 2020. Список городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего зараженных COVID-19. Данные взяты с сайта управления Роспотребнадзора по Ставрополью.
Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции
Ставрополь — 545
Пятигорск — 461 (по данным администрации)
Невинномысск — 253
Кисловодск — 232
Ессентуки — 186
Кочубеевское — 108
Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19
Михайловск — 91
Благодарный — 79
Левокумское — 74
Чернолесское — 74
Минеральные Воды — 74
Иноземцево — 64
Нефтекумск — 61
Зеленокумск — 60
Арзгир — 60
Будённовск — 56
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Георгиевск — 62
Ессентукская — 53
Степное — 39
Эдельбай — 36
Ипатово — 37
Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции
Незлобная — 33
Светлоград — 32
Зольская — 30
Барсуковская — 30
Иргаклы — 29
Лысогорская — 28
Озек-Суат — 28
Казьминское — 26
Ачикулак — 25
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ИСТОЧНИК KP.RU
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