2020-06-22T17:39:09+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 23 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" выкладывает данные по коронавирусу в регионе на 23 июня 2020. Список городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего зараженных COVID-19. Данные взяты с сайта управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

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Ставрополь — 545

Пятигорск — 461 (по данным администрации)

Невинномысск — 253

Кисловодск — 232

Ессентуки — 186

Кочубеевское — 108

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Михайловск — 91

Благодарный — 79

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Минеральные Воды — 74

Иноземцево — 64

Нефтекумск — 61

Зеленокумск — 60

Арзгир — 60

Будённовск — 56

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Георгиевск — 62

Ессентукская — 53

Степное — 39

Эдельбай — 36

Ипатово — 37

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Незлобная — 33

Светлоград — 32

Зольская — 30

Барсуковская — 30

Иргаклы — 29

Лысогорская — 28

Озек-Суат — 28

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

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ИСТОЧНИК KP.RU

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