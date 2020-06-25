2020-06-25T12:36:39+03:00
Общество

В Ставрополе разъяснили ситуацию с выплатами медикам за работу с Covid-пациентами

Выплаты получили медики, которые оказывали непосредственно помощь заболевшим в больницах и на скорой помощи, а также медперсонал группы риска
Ася АСРЯН@asya1693
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С момента первого коронавирусного больного, зарегистрированного на Ставрополье, выплачено работникам медицинских организаций более 418 миллионов рублейС момента первого коронавирусного больного, зарегистрированного на Ставрополье, выплачено работникам медицинских организаций более 418 миллионов рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С момента первого коронавирусного больного, зарегистрированного на Ставрополье, выплачено работникам медицинских организаций более 418 миллионов рублей. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения края Юрий Литвинов.

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По его словам, эти выплаты получили более 11 тысяч медработников.

Меры поддержки были реализованы согласно постановлению Правительства РФ №415 и 488. Выплаты получили медики, которые оказывали непосредственно помощь заболевшим в больницах и на скорой помощи, а также медперсонал группы риска.

Литвинов добавил, что в дополнение к федеральным выплатам Владимир Владимиров инициировал региональные выплаты тем медиками, которые заразились коронавирусом, выполняя профессиональный долг.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 79 жителей региона. За прошедший день жертвами болезни стали еще два пациента. Всего число заболевших достигло 4695.

По словам Владимира Владимирова, со вчерашнего дня изменения в динамике распространения незначительны. Если посмотреть на статистику выздоровления, то за сутки из-под выписались 28 человек. А всего за весь период - уже 2631.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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