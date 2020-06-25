На Ставрополье возвращаются курортные вечера

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:41:39+03:00

Кстати, готовятся несколько танцевальных мастер-классов по разным хореографическим жанрам

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Курортные вечера возвращаются в Железноводск после пандемии. Как сообщил глава города-курорта, первый из них запланирован на 11 июля. Так, сейчас идет работа над программой выступлений. По традиции Железноводск сделает основной акцент на джазовое - эстрадное направление.

Кстати, готовятся несколько танцевальных мастер-классов по разным хореографическим жанрам. Их бесплатно смогут освоить все посетители Курортного парка.

Курортные вечера будут проходить дважды в неделю на Курортной площади перед Пушкинской галереей.

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ИСТОЧНИК KP.RU