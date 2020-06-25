На Ставрополье возвращаются курортные вечера
Курортные вечера возвращаются в Железноводск после пандемии. Как сообщил глава города-курорта, первый из них запланирован на 11 июля. Так, сейчас идет работа над программой выступлений. По традиции Железноводск сделает основной акцент на джазовое - эстрадное направление.
Кстати, готовятся несколько танцевальных мастер-классов по разным хореографическим жанрам. Их бесплатно смогут освоить все посетители Курортного парка.
Курортные вечера будут проходить дважды в неделю на Курортной площади перед Пушкинской галереей.
Как у ставропольцев проверят популяционный иммунитет: ситуация с коронавирусом на Северном Кавказе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ставрополе разъяснили ситуацию с выплатами медикам за работу с Covid-пациентами
Выплаты получили медики, которые оказывали непосредственно помощь заболевшим в больницах и на скорой помощи, а также медперсонал группы риска (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»