25 Июнь 2020 2020-06-25T15:12:40+03:00

По словам очевидцев, посетителей центра вывели на улицу, а на место оперативно приехали экстренные службы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам очевидцев, посетителей центра вывели на улицу, а на место оперативно приехали экстренные службы

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В Ставрополе 25 июня эвакуировали торговый центр «Космос», который находится в Юго-Западном районе города.

По словам очевидцев, посетителей центра вывели на улицу, а на место оперативно приехали экстренные службы.

Позже выяснилось, что при открытии одного из бутиков внутри ТЦ произошло ложное срабатывание сигнализации. А уже на этот звонок отреагировали специалисты и выехали на место. Известно, что в ТЦ никаких происшествий не выявлено.

Напомним, в Ставрополе в ночь на 6 мая в торгово-равлекательном центре «Космос» обрушился потолок. ЧП произошло на 4-м этаже комплекса.

Несколько дней о происшествии не было ничего известно. Однако сегодня в соцсетях появилось видео. На его кадрах видно, как безо всяких причин часть потолка начинает осыпаться на пол.

ИСТОЧНИК KP.RU