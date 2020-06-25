В Ставрополе 25 июня эвакуировали торговый центр «Космос»
В Ставрополе 25 июня эвакуировали торговый центр «Космос», который находится в Юго-Западном районе города.
По словам очевидцев, посетителей центра вывели на улицу, а на место оперативно приехали экстренные службы.
Позже выяснилось, что при открытии одного из бутиков внутри ТЦ произошло ложное срабатывание сигнализации. А уже на этот звонок отреагировали специалисты и выехали на место. Известно, что в ТЦ никаких происшествий не выявлено.
Напомним, в Ставрополе в ночь на 6 мая в торгово-равлекательном центре «Космос» обрушился потолок. ЧП произошло на 4-м этаже комплекса.
Несколько дней о происшествии не было ничего известно. Однако сегодня в соцсетях появилось видео. На его кадрах видно, как безо всяких причин часть потолка начинает осыпаться на пол.
ИСТОЧНИК KP.RU