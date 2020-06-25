2020-06-25T16:42:25+03:00
Общество

На Ставрополье работники сельских школ получили дополнительную соцподдержку

Сейчас денежную компенсацию в крае ежемесячно получают 18 тысяч человек
Ася АСРЯН@asya1693
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Дума Ставрополья расширила перечень работников образования, получающих денежную компенсацию на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Теперь ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены для руководителей образовательных организаций и их заместителей, работающих в сельской местности.

— Этим решением мы продолжаем взятый курс на социальную поддержку работников сферы образования, чей труд всегда был особенно важен, — отметил председатель профильного комитета Думы Артур Насонов.

Закон, предусматривающий меры соцподдержки на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ сельским педагогам принят краевой Думой в 2011 году.

Согласно ему, денежную компенсацию в крае ежемесячно получают 18 тысяч человек. В 2020 году на выплаты педагогическим работникам запланировано более 440 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе разъяснили ситуацию с выплатами медикам за работу с Covid-пациентами.

С момента первого коронавирусного больного, зарегистрированного на Ставрополье, выплачено работникам медицинских организаций более 418 миллионов рублей. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения края Юрий Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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