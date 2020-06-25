2020-06-25T16:28:55+03:00
Общество

В Ставрополе 27 июня откроется ярмарка выходного дня

Время ее работы с 08:00 до 16:00
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе в рамках акции «Покупай ставропольское!» возобновляют работу ярмарки выходного дня. Ближайшая развернется 27 июня на ул. Васильева, 35\1.

Жители краевого центра уже давно оценили большой ассортимент и приятные цены на таких мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Традиционно производители из разных районов нашего региона порадуют покупателей качественной продукцией: овощами, фруктами, бакалейными товарами, копченостями и так далее.

Время работы ярмарки с 08:00 до 16:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе стартовал сезон фонтанов. Так, в краевом центре их открылось аж 20. И кстати, традиционное светошоу у самого большого фонтана в этом году не отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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