В Ставрополе 27 июня откроется ярмарка выходного дня

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:28:55+03:00

Время ее работы с 08:00 до 16:00

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В Ставрополе в рамках акции «Покупай ставропольское!» возобновляют работу ярмарки выходного дня. Ближайшая развернется 27 июня на ул. Васильева, 35\1.

Жители краевого центра уже давно оценили большой ассортимент и приятные цены на таких мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Традиционно производители из разных районов нашего региона порадуют покупателей качественной продукцией: овощами, фруктами, бакалейными товарами, копченостями и так далее.

Время работы ярмарки с 08:00 до 16:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе стартовал сезон фонтанов. Так, в краевом центре их открылось аж 20. И кстати, традиционное светошоу у самого большого фонтана в этом году не отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU