Границы Кисловодска расширили для развития санаторно-курортного комплекса
На Ставрополье депутаты краевой Думы приняли решение об увеличении площади Кисловодска. Площадь курорта увеличена на 6,5 тысяч га, то есть примерно на 60% за счет соседних территорий Предгорного района.
Как у ставропольцев проверят популяционный иммунитет: ситуация с коронавирусом на Северном Кавказе
Расширение границ Кисловодска открывает новые возможности для развития туристического кластера и санаторно-курортного комплекса. Об этом заявил градоначальник Александр Курбатов.
По его словам, за счет увеличения площади Кисловодска вырастет и количество туристов, приезжающих на отдых на курорт.
Планируется, что к 2035 году число отдыхающих увеличится почти вдвое - до 700 тысяч в год.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры. В курортной части Кисловодска, на улице Чкалова расположено здание 1912 года. Этот старинный дом отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой.
Недавно этот исторический особняк признали аварийным и даже хотели снести его. Однако, к счастью, на защиту здания встали неравнодушные жители курорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры
Сакральные символы на фасаде винтажного особняка хранят тайны (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Летний отдых на Северном Кавказе »