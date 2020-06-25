Границы Кисловодска расширили для развития санаторно-курортного комплекса

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:39:27+03:00

Планируется, что к 2035 году число отдыхающих увеличится почти вдвое - до 700 тысяч в год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Планируется, что к 2035 году число отдыхающих увеличится почти вдвое - до 700 тысяч в год

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На Ставрополье депутаты краевой Думы приняли решение об увеличении площади Кисловодска. Площадь курорта увеличена на 6,5 тысяч га, то есть примерно на 60% за счет соседних территорий Предгорного района.

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Расширение границ Кисловодска открывает новые возможности для развития туристического кластера и санаторно-курортного комплекса. Об этом заявил градоначальник Александр Курбатов.

По его словам, за счет увеличения площади Кисловодска вырастет и количество туристов, приезжающих на отдых на курорт.

Планируется, что к 2035 году число отдыхающих увеличится почти вдвое - до 700 тысяч в год.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры. В курортной части Кисловодска, на улице Чкалова расположено здание 1912 года. Этот старинный дом отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой.

Недавно этот исторический особняк признали аварийным и даже хотели снести его. Однако, к счастью, на защиту здания встали неравнодушные жители курорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU