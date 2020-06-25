25 Июнь 2020 2020-06-25T20:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-главе Пятигорска Льву Травневу продлили арест на три месяца. Решение принял Пятигорский городской суд.

Как сообщает пресс-служба суда, мера пресечения продлена до 24 сентября. В это время будет продолжаться расследование уголовного дела против градоначальника.

Напомним, что последний раз Травнев продержался в должности врио главы курортного города 5 дней, с 17 по 22 апреля 2020 года. После этого градоначальник оставил пост «из-за ухудшения здоровья», а вскоре был арестован. Уголовное дело, к слову, не относится к его пятидневной работе, а касается его работы на посту главы Пятигорска в 2016-2017 годах.

Против него возбуждено два уголовных дела по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления». Максимальная санкция — 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU