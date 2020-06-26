2020-06-26T10:26:10+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4771

За прошедший день выздоровели и сняты с медицинского наблюдения ещё 87 пациентов
Ася АСРЯН@asya1693
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За прошедший день выздоровели и сняты с медицинского наблюдения ещё 87 пациентов, а за все время - уже 2718 человекЗа прошедший день выздоровели и сняты с медицинского наблюдения ещё 87 пациентов, а за все время - уже 2718 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На Ставрополье число преодолевших болезнь вновь превысило количество новых фактов заражения. При этом коэффициент распространения инфекции снижается, а охват тестированием растёт.

Как у ставропольцев проверят популяционный иммунитет: ситуация с коронавирусом на Северном Кавказе

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За прошедший день выздоровели и сняты с медицинского наблюдения ещё 87 пациентов, а за все время - уже 2718 человек.

- Но угроза со стороны коронавируса по - прежнему серьезная. И, к сожалению, летальные случаи тоже говорят об этом, - заявил губернатор Ставрополья.

По его словам, за прошедшие сутки в крае скончался ещё один пациент с подтверждённым диагнозом.

- Пожалуйста, не подвергайте риску здоровье и жизнь. Берегите себя, - обратился Владимиров к жителям Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Кисловодск поднялся на третье место по числу заболевших коронавирусом на Ставрополье. В городе зафиксировали 280 случаев заражения.

По этому показателю Кисловодск опередил Невинномысск, где 268 инфицированных. За все время на территории вылечили 70 пациентов.

Один человек скончался. "Активных" больных - 209. По словам мэра Александра Курбатова, 148 из них проходят лечение амбулаторно, 58 - госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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