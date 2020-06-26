2020-06-26T09:41:26+03:00
Общество

В Ставрополе благоустраивают сквер Декабристов

Уже заасфальтирована парковка, где смогут разместиться до 25 автомобилей, там осталось только нанести разметку
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе в сквере Декабристов проходят работы по его благоустройству. Напомним, что горожане выбрали этот проект по итогам голосования, прошедшего в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Масштабное обновление сквера Декабристов затронет и площадку около дворца им. Ю.А. Гагарина.

Кстати, новый градоначальник накануне проверил, как выполняются там работы.

Как выяснилось, почти закончен демонтаж старых элементов, в том числе покрытия дорожек, бортовых камней. Уже заасфальтирована парковка, где смогут разместиться до 25 автомобилей, там осталось только нанести разметку. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в рамках акции «Покупай ставропольское!» возобновляют работу ярмарки выходного дня. Ближайшая развернется 27 июня на ул. Васильева, 35\1.

Жители краевого центра уже давно оценили большой ассортимент и приятные цены на таких мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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