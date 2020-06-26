В Ставрополе благоустраивают сквер Декабристов
В Ставрополе в сквере Декабристов проходят работы по его благоустройству. Напомним, что горожане выбрали этот проект по итогам голосования, прошедшего в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Масштабное обновление сквера Декабристов затронет и площадку около дворца им. Ю.А. Гагарина.
Кстати, новый градоначальник накануне проверил, как выполняются там работы.
Как выяснилось, почти закончен демонтаж старых элементов, в том числе покрытия дорожек, бортовых камней. Уже заасфальтирована парковка, где смогут разместиться до 25 автомобилей, там осталось только нанести разметку. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в рамках акции «Покупай ставропольское!» возобновляют работу ярмарки выходного дня. Ближайшая развернется 27 июня на ул. Васильева, 35\1.
Жители краевого центра уже давно оценили большой ассортимент и приятные цены на таких мероприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU