2020-06-26T10:25:43+03:00
Общество

Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от коронавируса

Число заболевших в регионе достигло 4771
Ася АСРЯН@asya1693
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За прошедший день выздоровели и сняты с медицинского наблюдения ещё 87 пациентов, а за все время - уже 2718 человекЗа прошедший день выздоровели и сняты с медицинского наблюдения ещё 87 пациентов, а за все время - уже 2718 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным Роспотребнадзора по Ставрополью, больше всего выздоровевших от коронавируса людей в нашем в регионе живут в краевом центре. В Ставрополе таких людей – 304.

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На втором месте находится Пятигорск, там выздоровели 293 человека. А на третьем месте расположился Кочубеевский район.

Там инфекцию победили 236 местных жителей. В Невинномысске число выздоровевших достигло 181, в Георгиевском городском округе – 165, в Нефтекумском округе 126, в предгорном районе – 73.

В Минераловодском городском округе болезнь победили 88 человек. В Советском горокруге -84, в Буденновском районе – 130.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число преодолевших болезнь вновь превысило количество новых фактов заражения. При этом коэффициент распространения инфекции снижается, а охват тестированием растёт.

За прошедший день выздоровели и сняты с медицинского наблюдения ещё 87 пациентов, а за все время - уже 2718 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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