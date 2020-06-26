Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от коронавируса
По данным Роспотребнадзора по Ставрополью, больше всего выздоровевших от коронавируса людей в нашем в регионе живут в краевом центре. В Ставрополе таких людей – 304.
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На втором месте находится Пятигорск, там выздоровели 293 человека. А на третьем месте расположился Кочубеевский район.
Там инфекцию победили 236 местных жителей. В Невинномысске число выздоровевших достигло 181, в Георгиевском городском округе – 165, в Нефтекумском округе 126, в предгорном районе – 73.
В Минераловодском городском округе болезнь победили 88 человек. В Советском горокруге -84, в Буденновском районе – 130.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число преодолевших болезнь вновь превысило количество новых фактов заражения. При этом коэффициент распространения инфекции снижается, а охват тестированием растёт.
За прошедший день выздоровели и сняты с медицинского наблюдения ещё 87 пациентов, а за все время - уже 2718 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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