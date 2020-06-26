В Ставрополе женщина ответит за дачу взятки полицейскому

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:55:00+03:00

Так, индивидуальный предприниматель, сидя в машине, передала старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК Управления МВД России по Ставрополю 20 тысяч рублей за прекращение изъятия немаркированной алкогольной продукции из ее продуктового магазина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бизнес-вумен хотела «решить проблемы» за 20 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Жительница Ставрополя подозревается в даче взятки. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел в мае.

Так, индивидуальный предприниматель, сидя в машине, передала старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК Управления МВД России по Ставрополю 20 тысяч рублей за прекращение изъятия немаркированной алкогольной продукции из ее продуктового магазина.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье экс-полицейский ответит за получение взятки

Против подозреваемого возбудили уголовное дело (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU