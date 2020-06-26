В Ставрополе женщина ответит за дачу взятки полицейскому
Жительница Ставрополя подозревается в даче взятки. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел в мае.
Так, индивидуальный предприниматель, сидя в машине, передала старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК Управления МВД России по Ставрополю 20 тысяч рублей за прекращение изъятия немаркированной алкогольной продукции из ее продуктового магазина.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU