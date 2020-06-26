2020-06-26T12:55:00+03:00
Происшествия

В Ставрополе женщина ответит за дачу взятки полицейскому

Бизнес-вумен хотела «решить проблемы» за 20 тысяч рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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Так, индивидуальный предприниматель, сидя в машине, передала старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК Управления МВД России по Ставрополю 20 тысяч рублей за прекращение изъятия немаркированной алкогольной продукции из ее продуктового магазинаТак, индивидуальный предприниматель, сидя в машине, передала старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК Управления МВД России по Ставрополю 20 тысяч рублей за прекращение изъятия немаркированной алкогольной продукции из ее продуктового магазинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Ставрополя подозревается в даче взятки. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел в мае.

Так, индивидуальный предприниматель, сидя в машине, передала старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК Управления МВД России по Ставрополю 20 тысяч рублей за прекращение изъятия немаркированной алкогольной продукции из ее продуктового магазина.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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