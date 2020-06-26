На Ставрополье гибнут, падая из окон, десятки детей

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:09:50+03:00

Большинство трагедий происходят, когда родители оставляют детей без присмотра, либо под наблюдение старших детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Большинство трагедий происходят, когда родители оставляют детей без присмотра, либо под наблюдение старших детей

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На Ставрополье увеличились случаи гибели детей в результате выпадения их из окон. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России. Так, в 2019 году подобные трагедии в Ставрополе, Буденновске, Кисловодске и Предгорном районе унесли жизни 7 детей.

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Столько же малышей погибло в 2020 году в результате падения из окон в краевом центре, Пятигорске, Изобильном, Ессентуках и Буденновске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о трагедии в краевом центре. Она произошла 22 июня. Тогда в следственное управление СКР России по краю поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного жилого дома выпал 5-летний мальчик. На место происшествия оперативно выехали следователи и следователи-криминалисты. Выяснилось, что ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна восьмого этажа своей квартиры.

При падении малыш задел находившуюся на улице 5-летнюю девочку, которая получила травму руки. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Летний сезон длится только месяц, и впереди еще немало жарких дней, когда люди оставляют открытыми окна. В связи с этим следственное управление СКР по краю в очередной раз призывает принять меры по профилактике падения детей с высоты.

Большинство трагедий происходят, когда родители оставляют детей без присмотра, либо под наблюдение старших детей.

Иллюзию безопасности создают москитные сетки. Тогда как они не предназначены для защиты от падений. Напротив — москитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Учитывая изложенное, Следственный комитет призывает родителей:

-обеспечить непрерывный контроль и присмотр за детьми, в том числе во время их сна;

-открывать окна сверху и использовать замки-блокираторы.

«Соблюдение этих элементарных правил безопасности позволит уберечь детей от беды и избежать трагедии, - говорится в сообщении.

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При падении он задел находившуюся на улице 5-летнюю девочку, которая получила травму руки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU