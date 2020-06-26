2020-06-26T15:07:38+03:00
Общество

На дорогах Ставрополья движением будет управлять интеллектуальная система

В целом в нашем регионе планируют создать около 22 подсистем, входящих в ИТС. Из них 7 расположатся на региональных дорогах
Ася АСРЯН@asya1693
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На дорогах Ставрополья внедрят интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Росавтодор выбрал наш край, как один из регионов, который получит финансирование на проектирование и внедрение ИТС. Сообщается, что эта система автоматизирует процессы управления дорожным движением.

В целом в нашем регионе планируют создать около 22 подсистем, входящих в ИТС. Из них 7 расположатся на региональных дорогах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в сквере Декабристов проходят работы по его благоустройству. Напомним, что горожане выбрали этот проект по итогам голосования, прошедшего в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Масштабное обновление сквера Декабристов затронет и площадку около дворца им. Ю.А. Гагарина.

Кстати, новый градоначальник накануне проверил, как выполняются там работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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