На Ставрополье выплату пособий по безработице продлили до конца лета

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:56:19+03:00

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На Ставрополье на сегодняшний день повышенное пособие по безработице получают человек, потерявших работу после 1 марта. А 14996 человек успели воспользоваться правом выплаты 3000 рублей на детей.

Ставропольцы начали голосовать по конституционным поправкам 00:00 00:00

Из хороших новостей: в регионе начали предоставлять новую выплату в размере 12130 рублей предпринимателям, официально прекратившим свою деятельность после 1 марта.

Таких на сегодняшний день 336 человек. Для продления этих мер поддержки никаких дополнительных документов в органы занятости предоставлять не надо. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Ставрополья Борис Семеняк.

По его словам, они будут пролонгированы автоматически, на основании ранее принятых решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU