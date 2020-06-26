На Ставрополье выплату пособий по безработице продлили до конца лета
На Ставрополье на сегодняшний день повышенное пособие по безработице получают человек, потерявших работу после 1 марта. А 14996 человек успели воспользоваться правом выплаты 3000 рублей на детей.
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Из хороших новостей: в регионе начали предоставлять новую выплату в размере 12130 рублей предпринимателям, официально прекратившим свою деятельность после 1 марта.
Таких на сегодняшний день 336 человек. Для продления этих мер поддержки никаких дополнительных документов в органы занятости предоставлять не надо. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Ставрополья Борис Семеняк.
По его словам, они будут пролонгированы автоматически, на основании ранее принятых решений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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