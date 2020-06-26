2020-06-26T16:56:19+03:00
Общество

На Ставрополье выплату пособий по безработице продлили до конца лета

Правом выплаты 3000 рублей на детей воспользовались 14996 человек
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Правом выплаты 3000 рублей на детей воспользовались 14996 человекПравом выплаты 3000 рублей на детей воспользовались 14996 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье на сегодняшний день повышенное пособие по безработице получают человек, потерявших работу после 1 марта. А 14996 человек успели воспользоваться правом выплаты 3000 рублей на детей.

Ставропольцы начали голосовать по конституционным поправкам

00:00
00:00

Из хороших новостей: в регионе начали предоставлять новую выплату в размере 12130 рублей предпринимателям, официально прекратившим свою деятельность после 1 марта.

Таких на сегодняшний день 336 человек. Для продления этих мер поддержки никаких дополнительных документов в органы занятости предоставлять не надо. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Ставрополья Борис Семеняк.

По его словам, они будут пролонгированы автоматически, на основании ранее принятых решений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от коронавируса

Число заболевших в регионе достигло 4771 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пытавшийся похитить пациента больницы житель Ингушетии пойдет под суд
Покойному мэру Андрею Джатдоеву присвоили звание почетного гражданина Ставрополя
В Сочи с падающего в море воздушного шара удалось спасти влюбленных
«ЕвроХим» продолжает работу в рамках волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ
На Ставрополье выплату пособий по безработице продлили до конца лета
Губернатор Ставрополья проголосовал по поправкам в Конституцию
В Ставрополе юнармейцам вручили медали за участие в параде Победы
На Ставрополье 90-летняя женщина попала в список экстремистов
В Пятигорске открыли представительство Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае
На дорогах Ставрополья движением будет управлять интеллектуальная система
На Ставрополье зарегистрировано более 1,88 миллиона избирателей
На Ставрополье гибнут, падая из окон, десятки детей
В Ставрополе молодые люди провоцировали полицейских на выстрелы по себе
В Ставрополе женщина ответит за дачу взятки полицейскому
Дагестан потратил на борьбу с коронавирусом 5 млрд рублей
В Ставрополе озвучили среднюю цену на бензин в крае
На Ставрополье экс-полицейский ответит за получение взятки
Фальшивого сотрудника ФСБ по Ставрополью наказали за обман женщины
Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от коронавируса
В Ставрополе благоустраивают сквер Декабристов
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4771
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 76 человек
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 90
Экс-главе Пятигорска Льву Травневу продлили арест
Чеченская девочка каталась на проводе и погибла
Границы Кисловодска расширили для развития санаторно-курортного комплекса
В Ставрополе 27 июня откроется ярмарка выходного дня
В Ставрополе заработали более 20 фонтанов
В Ставрополе 25 июня эвакуировали торговый центр «Космос»