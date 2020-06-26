«ЕвроХим» продолжает работу в рамках волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:54:02+03:00

В компании рассказали, как активисты помогают Невинномысску и его жителям

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Сегодня, 26 июня, президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с волонтерами движения #МЫВМЕСТЕ. Общероссийская акция взаимопомощи организована Общероссийским народным фронтом, платформой DOBRO.RU, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров.

На связи с Владимиром Владимировичем были добровольцы из самых разных точек страны. Присоединились к акции и волонтеры «ЕвроХима». Во время пандемии коронавируса активисты делали очень многое, чтобы вирус отступил: доставляли продукты пенсионерам, помогали медицинскому персоналу, раздавали маски и антисептики.

Сейчас эпидемия постепенно отступает, но движение, напротив, набирает обороты. За время своего существования акция вышла за рамки под названием «борьба с коронавирусом», под знаком #МЫВМЕСТЕ помощь оказывается малоимущим, пожилым людям, матерям-одиночкам, детям-сиротам - всем, кому это необходимо.

В разговоре с волонтерами Владимир Путин, в первую очередь, сказал слова благодарности: «Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтёрам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций - всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан».

«Невинномысский Азот» - предприятие холдинга «ЕвроХим», принадлежащего российскому предпринимателю и меценату Андрею Мельниченко, также присоединился к движению #МЫВМЕСТЕ. Созданный в «ЕвроХиме» оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса во главе с генеральным директором компании Игорем Нечаевым ежедневно координирует действия волонтеров в регионах присутствия.

Так, добровольческое движение «Невинномысского Азота» оказало большую практическую помощь городу и его жителям - активисты доставляли продукты пожилым и тем, кто оказался в самоизоляции, доставляли продуктовые наборы в рамках акции «Доброе сердце!», многодетным семьям, матерям-одиночкам и малоимущим, совместно с городским волонтерским движением раздавали защитные маски горожанам.

Накануне Дня Победы, волонтеры «ЕвроХима» совместно с активистами ОНФ и представителями профсоюзной организации «Азота», соблюдая все меры предосторожности, навестили ветеранов и приравненных к ним и со словами благодарности и пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни вручили поздравительные адреса, памятные подарки и продуктовые наборы к праздничному столу.

По-особенному «Невинномысский Азот» отметил и День России. По инициативе профсоюза предприятия совместно с Общероссийским народным фронтом и молодежным активом города 12 июня рано утром состоялось восхождение на гору Невинскую. На самой верхней точке активисты развернули Российский флаг размером 9 на 12 метров и исполнили Гимн России. Волонтеры «ЕвроХима» и сейчас не останавливаются в своих добрых делах и всегда «держат руку на пульсе».

ИСТОЧНИК KP.RU