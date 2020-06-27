2020-06-27T13:26:10+03:00
Общество

В Ставрополе открыт набор в Лигу молодежи города

Планируется создать молодежный информационный центр, проводить обучение с привлечением местных и иногородних экспертов
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе создается Лига молодежи города. Ее главная цель, чтобы инициативные, активные, деятельные представители различных молодежных сообществ участвовали в решении социальных, политических, образовательных и прочих вопросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По словам организаторов, все это поможет молодежи определиться с профессией, найти действительно интересное дело и просто продуктивно общаться со сверстниками.

С вопросами и предложениями обращайтесь по тел. 8-9620067366. А заявку на вступление можно заполнить здесь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополь 27 июня отмечает Всероссийский день молодёжи. В краевом центре живёт, учится и работает более 118 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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