В Ставрополе открыт набор в Лигу молодежи города

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:26:10+03:00

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В Ставрополе создается Лига молодежи города. Ее главная цель, чтобы инициативные, активные, деятельные представители различных молодежных сообществ участвовали в решении социальных, политических, образовательных и прочих вопросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По словам организаторов, все это поможет молодежи определиться с профессией, найти действительно интересное дело и просто продуктивно общаться со сверстниками.

С вопросами и предложениями обращайтесь по тел. 8-9620067366. А заявку на вступление можно заполнить здесь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополь 27 июня отмечает Всероссийский день молодёжи. В краевом центре живёт, учится и работает более 118 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU