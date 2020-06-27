На Ставрополье 27 июня школьники празднуют выпускной
Сегодня, 27 июня у школьников Ставрополья выпускной. Но из-за коронавируса не во всех регионах нашей страны могут пройти торжественные вечера.
Напомним, что выпускников-2020 уже пригласили на школьный бал через год.
В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11 классы. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме.
Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.
Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ. Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны.
Сегодня, в группе Минпросвещения в соцсети Вконтакте пройдет общероссийская акция «Онлайн-выпускной 2020».
Ставропольских выпускников поздравил губернатор Ставрополья.
А пока ставропольские абитуриенты получили поздравления с окончанием школы от губернатора Владимира Владимирова.
— Этот выпускной — один из самых необычных. Мы все волновались за вас, но вы справились и преодолели все трудности. Позади дистанционное обучение, впереди — экзамены, дальше — новая жизнь, где у каждого будет свой путь и своя профессия, —обратился глава региона к вчерашним школьникам.
Губернатор пожелал ребятам жить и работать так, чтобы ими гордились родители, учителя, малая родина и вся Россия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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