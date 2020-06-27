Губернатор Ставрополья определил требования к работе универсальных рынков
Губернатор Ставрополья подписал распоряжение, согласно которому собственники универсальных рынков на Кавминводах должны принять меры по обеспечению безопасности покупателей.
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В том числе, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.
Торговля на территории рынков непродовольственными товарами допускается только при соблюдении действующих ограничительных мер, включая наличие индивидуальных средств защиты, соблюдение социального дистанцирования.
В случае нарушения требований, предпринимателям могут быть выданы предписания Роспотребнадзора.
Торговля на территории рынков непродовольственными товарами допускается только при соблюдении действующих ограничительных мер, включая наличие индивидуальных средств защиты, соблюдение социального дистанцированияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Документ опубликован в субботу на сайте правовой информации.
Напомним, с учетом распоряжения губернатора Ставрополья от 26 июня 2020 года администрация рынка «Лира» доводит до сведения предпринимателей информацию о возможности возобновления ими деятельности.
Естественно, при соблюдении условий, определенных постановлением «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Так, с учетом этого распоряжения, с 28 июня 2020 года доступ на территорию рынка будет возобновлен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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