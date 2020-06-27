2020-06-27T17:37:12+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья определил требования к работе универсальных рынков

В случае нарушения требований, предпринимателям могут быть выданы предписания Роспотребнадзора
Ася АСРЯН@asya1693
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В случае нарушения требований, предпринимателям могут быть выданы предписания РоспотребнадзораВ случае нарушения требований, предпринимателям могут быть выданы предписания РоспотребнадзораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставрополья подписал распоряжение, согласно которому собственники универсальных рынков на Кавминводах должны принять меры по обеспечению безопасности покупателей.

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В том числе, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Торговля на территории рынков непродовольственными товарами допускается только при соблюдении действующих ограничительных мер, включая наличие индивидуальных средств защиты, соблюдение социального дистанцирования.

В случае нарушения требований, предпринимателям могут быть выданы предписания Роспотребнадзора.

Торговля на территории рынков непродовольственными товарами допускается только при соблюдении действующих ограничительных мер, включая наличие индивидуальных средств защиты, соблюдение социального дистанцирования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Торговля на территории рынков непродовольственными товарами допускается только при соблюдении действующих ограничительных мер, включая наличие индивидуальных средств защиты, соблюдение социального дистанцированияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Документ опубликован в субботу на сайте правовой информации.

Напомним, с учетом распоряжения губернатора Ставрополья от 26 июня 2020 года администрация рынка «Лира» доводит до сведения предпринимателей информацию о возможности возобновления ими деятельности.

Естественно, при соблюдении условий, определенных постановлением «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Так, с учетом этого распоряжения, с 28 июня 2020 года доступ на территорию рынка будет возобновлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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