В Ставрополе открылась стена для свободного творчества
Стена свободного творчества для мастеров стрит-арта открылась в Ставрополе. Как сообщает пресс-служба администрации города, находится она по адресу: ул. Доваторцев 9.
Так, на площади около трехсот квадратных метров мастера граффити и все желающие смогут реализовать свой талант.
Правда, есть важное условие, контент должен иметь позитивный характер и не содержать оскорбительных высказываний.
Кстати, перекрытие имеющихся нанесений не возбраняется. Оно производится за счет райтера. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра.
На открытии стены известные уличные художники Ставрополя первыми нанесли красочные изображения.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе создается Лига молодежи города. Ее главная цель, чтобы инициативные, активные, деятельные представители различных молодежных сообществ участвовали в решении социальных, политических, образовательных и прочих вопросов.
ИСТОЧНИК KP.RU