В Ставрополе открылась стена для свободного творчества

27 Июнь 2020 2020-06-27T22:01:45+03:00

Есть одно условие, контент должен иметь позитивный характер и не содержать оскорбительных высказываний

Изменить размер текста: A A

Стена свободного творчества для мастеров стрит-арта открылась в Ставрополе. Как сообщает пресс-служба администрации города, находится она по адресу: ул. Доваторцев 9.

Так, на площади около трехсот квадратных метров мастера граффити и все желающие смогут реализовать свой талант.

Правда, есть важное условие, контент должен иметь позитивный характер и не содержать оскорбительных высказываний.

Кстати, перекрытие имеющихся нанесений не возбраняется. Оно производится за счет райтера. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра.

На открытии стены известные уличные художники Ставрополя первыми нанесли красочные изображения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе создается Лига молодежи города. Ее главная цель, чтобы инициативные, активные, деятельные представители различных молодежных сообществ участвовали в решении социальных, политических, образовательных и прочих вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU