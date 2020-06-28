2020-06-28T13:53:42+03:00
Происшествия

«Открыли шквальный огонь из проезжающей машины»: два человека ранены в перестрелке в Ингушетии

Пострадавшие получили тяжелые ранения
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Полиция Ингушетии ведет поиски неизвестный устроивших нападение в Назрановском районе республики. Они открыли огонь из проезжающей машины. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник.

— Это произошло в небольшом селе Сурхахи, где ранее уже происходили серьезные столкновения. Нападающие открыли шквальный огонь из проезжающей машины марки «Lexus». Их цели тоже были в авто — двое человек, сидевших в «Приоре» были госпитализированы в больницу Назрани, — сообщил собеседник.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Полиция работает над установлением мотивов дерзкого налета. Поиск преступников продолжается.

Напомним, днем ранее на границы Ингушетии и Северной Осетии был обстрелян другой автомобиль. В результате атаки один человек погиб, ещё двое получили тяжелые ранения. МВД сообщило, что инцидент произошел «на почве бытового конфликта».

Обновление

По данным МВД, во время нападения пострадал сержант полиции. Он находился в пострадавшей «Приоре» вместе с местным жителем. Оба госпитализированы в Назрановскую горбольницу.

Для поимки преступников введен план «Серена». Детали нападения изучают следователи.

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Сержант полиции пострадал во время нападения в ингушском селе Сурхахи, в ночь на 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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