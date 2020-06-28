Полицейский пострадал при обстреле машины в Ингушетии

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:53:23+03:00

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Сержант полиции пострадал во время нападения в ингушском селе Сурхахи, в ночь на 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным полиции, дерзкий налет был совершен около 23:30 27 июня. Неизвестные на машине «Lexus» подъехали к «Приоре», в которой находились сержант и местный житель, и открыли огонь из автоматического оружия.

Оба пассажира получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Назрановскую городскую больницу. В республике введен план «Серена» для поимки преступников. Мотивы нападения выясняют следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU