2020-06-29T10:07:11+03:00
Общество

На Ставрополье в колонии встали на гвозди и прошлись по битому стекол

Метод хождения по гвоздям применяется для восстановления высокой работоспособности сотрудников в различных условиях
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба УФСИНФото: пресс-служба УФСИН
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Жизнь сотрудников уголовно-исполнительной системы протекает в постоянном стрессе. Постоянный контакт с асоциальными личностями снижают функциональные резервы организма, вплоть до их полного истощения.

Кроме основных психокоррекционных методик, психологи в своей деятельности практикуют хождение по битому стеклу и гвоздям.

Эта методика помогает восстановить все проблемные зоны личности: отношения на службе, успех в работе, взаимоотношения в семье, обретение гармонии с окружающим миром.

А метод хождения по гвоздям применяется для восстановления высокой работоспособности сотрудников в различных условиях.

По мнению специалистов, он повышает тонус организма, улучшает кровообращение, полезен при снятии стресса и восстановлении сна.

Так же он повышает работоспособность и улучшает скорость мышления. Польза стояния на доске с гвоздями переносится на внутренний мир человека, повышается сила воли, стремление, настойчивость, активизируются жизненные силы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье осужденный расписал стены православного храма.

На свободе мужчина не владел такими способностями. А сейчас посещает художественный кружок и богослужения. По словам осужденного, в росписи храма он использует водорастворимые акриловые и силикатные краски. А потом Вячеслав покроет роспись лаком, который выполнит защитную функцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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