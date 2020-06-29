29 Июнь 2020 2020-06-29T11:33:00+03:00

На «своей территории» ребята смогут с пользой проводить досуг, заниматься творчеством, строить планы, разрабатывать проекты, проводить мероприятия

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Молодым активистам предложили организовать креативную площадку в помещении бывшей столовой, находящемся в здании администрации

В Пятигорске создадут «Дом молодежи». На «своей территории» ребята смогут с пользой проводить досуг, заниматься творчеством, строить планы, разрабатывать проекты, проводить мероприятия.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что стена свободного творчества для мастеров стрит-арта открылась в Ставрополе. Как сообщает пресс-служба администрации города, находится она по адресу: ул. Доваторцев 9.

Так, на площади около трехсот квадратных метров мастера граффити и все желающие смогут реализовать свой талант. Правда, есть важное условие, контент должен иметь позитивный характер и не содержать оскорбительных высказываний.

ИСТОЧНИК KP.RU