2020-06-29T12:35:50+03:00
Общество

В Ставрополе более 800 предприятий общепита, торговли получили господдержку

За банковской поддержкой в виде льготного кредитования на выплату заработной платы обратились свыше 70 субъектов МСП.
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе из-за режима повышенной готовности, введенного 26 марта, приостановили работу 2286 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

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Администрация краевого центра проводила мониторинг востребованности мер поддержки в этих секторах. Так, субсидию на выплату заработной платы получили свыше 830 предпринимателей.

За банковской поддержкой в виде льготного кредитования на выплату заработной платы обратились свыше 70 субъектов МСП. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Там же и сообщили, что ряд мер поддержки предприятиям, входящим в перечень пострадавших отраслей экономики, предоставлены автоматически.

Среди них перенос сроков уплаты налогов, сдачи отчетности, приостановление плановых и внеплановых проверок.

А также предоставление отсрочки и рассрочки задолженностей по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, понижение налоговой ставки по упрощенной схеме налогообложения, и так далее.

Напомним, что власти Ставропольского края с 18 июня разрешили возобновить работу SPA-салонам, баням и саунам, а также спортивным базам, где готовятся российские сборные.

Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

В частности, в регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.

Также вновь начинают работать организации, подведомственные Минспорта РФ, на базах которых осуществляется подготовка российских сборных команд.

Разрешена и работа физкультурно-спортивных объектов, где тренируются профессиональных спортивные команды Ставрополья. При этом загрузка данных объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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