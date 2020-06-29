На Ставрополье назвали число выздоровевших от коронавируса людей

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:51:07+03:00

Всего с начала эпидпериода в крае зарегистрировано 5 063 случая заражения COVID-19, 2 894 человек выздоровели, 95 скончались Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В нашем регионе есть все ресурсы для оказания помощи заболевшим

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На Ставрополье число пациентов, которые выздоровели после COVID-19, увеличилось до 2 849. Так, за сутки из больниц региона выписали 32пациента. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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Он отметил, что в нашем регионе есть все ресурсы для оказания помощи заболевшим. В частности, это аппараты ИВЛ и свободные инфекционные койки.

Вместе с тем Владимиров призвал земляков сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всего с начала эпидпериода в крае зарегистрировано 5 063 случая заражения COVID-19, 2 894 человек выздоровели, 95 скончались.

- Инфекция пока сохраняет свое присутствие в крае. Сегодня по-прежнему важно помнить, что первым защитником собственного здоровья является каждый из нас, - обратился губернатор к жителям региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU