На Ставрополье пункты ЕГЭ проверят на эпидемиологическую безопасность

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:24:35+03:00

Напомним, экзамены будут сдавать только 11-классники, планирующие поступать в вузы. Всем выпускникам региона уже выдали аттестаты с итоговыми оценками без учёта результатов экзаменов Фото: Ксения КОНЮХОВА

Кстати, Роспотребнадзор разрешил школьникам не надевать маски и перчатки для сдачи экзамена

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На Ставрополье основная часть ЕГЭ начнется 3 июля. На данный момент в регионе подготовлено 87 пунктов сдачи экзаменов. Каждый из них должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами для защиты здоровья выпускников. Об этом говорили на рабочем совещании в краевом правительстве. Владимир Владимиров отметил, что:

Выход в лидеры: на Ставрополье самая высокая заболеваемость коронавирусом в СКФО 00:00 00:00

- Единый госэкзамен в крае должен пройти не только честно, но и безопасно.

Губернатор Ставрополья поручил до 1 июля провести проверки всех пунктов сдачи экзамена.

Кстати, Роспотребнадзор разрешил школьникам не надевать маски и перчатки для сдачи экзамена.

Напомним, экзамены будут сдавать только 11-классники, планирующие поступать в вузы. Всем выпускникам региона уже выдали аттестаты с итоговыми оценками без учёта результатов экзаменов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у школьников Ставрополья прошел выпускной. Но из-за коронавируса не во всех регионах нашей страны могут пройти торжественные вечера. Напомним, что выпускников-2020 уже пригласили на школьный бал через год.

В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11 классы. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме.

Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

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Напомним, что выпускников-2020 уже пригласили на школьный бал через год

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ИСТОЧНИК KP.RU