На Ставрополье повторные тесты не подтвердили COVID-19 ни у одного работника избиркома
Стали известны результаты повторных исследований на COVID-19 у 58 членов комиссий Ставрополья. Выяснилось, что все они здоровы. К счастью, результаты предварительного тестирования не подтвердились.
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Напомним, по предварительным данным, у 58 сотрудников выявилось подозрение на коронавирус. Этих людей отправили на карантин. И в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора им назначили дополнительное, более углубленное исследование методом ПЦР.
Никто из исследуемых не контактировал с другими участниками процесса и не участвовал в организации общероссийского голосования.
Повторное исследование показало, что все сотрудники здоровы. Первично-положительный результат не подтвержден.
На сегодняшний день клинических проявлений заболевания COVID-19 не выявлено ни у одного из них. Об этом сообщает пресс-служба управления по инфорполитике правительства региона.
Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в краевом центре набирает популярность новый формат голосования по поправкам в Конституцию РФ. Так, 152 выездных бригады от избирательных участков уже пятый день принимают местных жителей, которые хотят проголосовать во дворах и скверах.
Узнать, когда недалеко от вашего дома будет работать такой пункт можно из информации, размещенной на подъездах или информационных досках, расположенных в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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