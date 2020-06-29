2020-06-29T16:40:36+03:00
Общество

На Ставрополье повторные тесты не подтвердили COVID-19 ни у одного работника избиркома

Никто из исследуемых не контактировал с другими участниками процесса и не принимал участие в организации общероссийского голосования
Ася АСРЯН@asya1693
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Во время проведения общероссийского голосования проводятся дополнительные обследования и осмотры всех сотрудников участковВо время проведения общероссийского голосования проводятся дополнительные обследования и осмотры всех сотрудников участковФото: Олег ЗОЛОТО
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Стали известны результаты повторных исследований на COVID-19 у 58 членов комиссий Ставрополья. Выяснилось, что все они здоровы. К счастью, результаты предварительного тестирования не подтвердились.

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Напомним, по предварительным данным, у 58 сотрудников выявилось подозрение на коронавирус. Этих людей отправили на карантин. И в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора им назначили дополнительное, более углубленное исследование методом ПЦР.

Никто из исследуемых не контактировал с другими участниками процесса и не участвовал в организации общероссийского голосования.

Повторное исследование показало, что все сотрудники здоровы. Первично-положительный результат не подтвержден.

На сегодняшний день клинических проявлений заболевания COVID-19 не выявлено ни у одного из них. Об этом сообщает пресс-служба управления по инфорполитике правительства региона.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в краевом центре набирает популярность новый формат голосования по поправкам в Конституцию РФ. Так, 152 выездных бригады от избирательных участков уже пятый день принимают местных жителей, которые хотят проголосовать во дворах и скверах.

Узнать, когда недалеко от вашего дома будет работать такой пункт можно из информации, размещенной на подъездах или информационных досках, расположенных в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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