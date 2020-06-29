В Ставрополе жители оценили формат голосования на свежем воздухе
В краевом центре набирает популярность новый формат голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Поправки по правилам: как на Ставрополье голосуют по конституционным изменениям
Так, 152 выездных бригады от избирательных участков уже пятый день принимают местных жителей, которые хотят проголосовать во дворах и скверах.
Узнать, когда недалеко от вашего дома будет работать такой пункт можно из информации, размещенной на подъездах или информационных досках, расположенных в общественных местах.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье горожане стали голосовать активнее. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии края Евгений Демьянов.
По его словам, за первые три дня всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ уже проголосовали более 502 тысяч ставропольцев.
За процессом голосования следят 11908 наблюдателей от Общественной палаты региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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