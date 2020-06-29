На Ставрополье более полумиллиона жителей проголосовали по поправкам в Конституцию

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:36:19+03:00

Напомним, что сделать свой выбор можно до 1 июля включительно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сделать свой выбор можно до 1 июля включительно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00

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На Ставрополье горожане стали голосовать активнее. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии края Евгений Демьянов.

Поправки по правилам: как на Ставрополье голосуют по конституционным изменениям 00:00 00:00

По его словам, за первые три дня всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ уже проголосовали более 502 тысяч ставропольцев.

За процессом голосования следят 11908 наблюдателей от Общественной палаты региона.

Демьянов отметил, что работа избирательных комиссий ведется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Все участники обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что сделать свой выбор можно до 1 июля включительно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Ранее главный эпидемиолог Ставрополья Любовь Дмитриенко сообщила, что коронавирус не установили ни у одного члена УИК.

В данный момент около 50 сотрудников избирательных комиссий соблюдают режим самоизоляции. Напомним, ранее их тесты на коронавирус предварительно дали положительный результат. Но, говорить о том, что люди заразились Covid-19, преждевременно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всем специалистам, задействованным в подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сделали экспресс-тесты.

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Напомним, ранее их тесты на коронавирус предварительно дали положительный результат (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU