На Ставрополье более полумиллиона жителей проголосовали по поправкам в Конституцию
На Ставрополье горожане стали голосовать активнее. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии края Евгений Демьянов.
Поправки по правилам: как на Ставрополье голосуют по конституционным изменениям
По его словам, за первые три дня всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ уже проголосовали более 502 тысяч ставропольцев.
За процессом голосования следят 11908 наблюдателей от Общественной палаты региона.
Демьянов отметил, что работа избирательных комиссий ведется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Все участники обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.
Напомним, что сделать свой выбор можно до 1 июля включительно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.
Ранее главный эпидемиолог Ставрополья Любовь Дмитриенко сообщила, что коронавирус не установили ни у одного члена УИК.
В данный момент около 50 сотрудников избирательных комиссий соблюдают режим самоизоляции. Напомним, ранее их тесты на коронавирус предварительно дали положительный результат. Но, говорить о том, что люди заразились Covid-19, преждевременно.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всем специалистам, задействованным в подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сделали экспресс-тесты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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