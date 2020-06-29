На Ставрополье увеличат экспорт жареных семечек
На Ставрополье предприятие, которое специализируется на выпуске жареных семян подсолнечника, увеличит объемы экспорта продукции. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минпрома.
По данным ведомства, уже к 2025 году показатели увеличат более чем на три тысячи тонн.
Инвестпроект по расширению производственных мощностей планируют реализовать при поддержке Фонда развития промышленности Ставропольского края.
Заявку компании одобрили. Предприятие получит займ в размере 20 миллионов рублей на пятилетний летний срок. Эти средства позволят закупить оборудование.
Напомним, на Ставрополье к концу июня собрали миллион тонн зерна. Уборка урожая завершена на 20% полей общей площадью 378 тысяч гектаров. Лидерами стали Кочубеевский, Новоалександровский и Изобильненский городские округа.
По словам первого зампредседателя регионального правительства Николая Великданя, 70% урожая – это пшеница высокого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU