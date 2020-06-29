На Ставрополье с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:34:45+03:00

«КП-Северный Кавказ» объясняет, какими будут тарифы ЖКХ в регионе с 1 июля 2020 для каждого района

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В России несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, власти приняли решение о повышении тарифов ЖКХ. Это касается почти всех регионов.

Рассказываем, какими будут тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2020 для каждого района, и как сэкономить на платежах летом.

Так, тарифы на тепловую энергию вырастут от 0,64 до 7,52%, так что для населения цена 1 Гкал с учетом НДС составит от 1 277,08 до 3 304,34 рублей.

Для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, и владельцев квартир с электроплитами и сельских жители тарифы вырастут примерно одинаково - на 4,97% и 4,94% соответственно. Для первой категории 1 кВ.ч обойдется в 4,86 рубля, для второй - в 3,4 рубля.

Региональная тарифная комиссия контролирует деятельность всех водопроводно-канализационных хозяйств края (их порядка 80), но тарифы каждого могут значительно отличаться. Дело в том, что при их формировании учитываются два фактора - все экономически обоснованные расходы предприятия (валовая выручка) и планируемый объем ресурсов для поставки потребителям в расчетный период.

Кстати, в связи с изменением законодательства в тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год впервые учтены расходы на покупку контейнеров, уборку контейнерных площадок и обслуживание банковской гарантии.

Но если три региональных оператора тарифы с 1 июля 2020 года менять не планируют, то рост предельного тарифа четвертого оператора («Экострой») составит 3% из-за упрощенной системы налогообложения. Цены за услуги по обращению с ТКО на одного человека в месяц по краю - 77-155 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU