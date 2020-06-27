Тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2020: цены по всем районам

Еще прошлой осенью было объявлено, что цены на коммунальные услуги больше всего вырастут на Северном Кавказе. В республиках рост тарифов составит от 4,7 до 6,5%. А вот тарифы ЖКХ с 1 июля 2020 в Ставропольском крае увеличатся не на столько.

- Тарифы рассчитаны с учетом предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги в размере 3,6%, определенных правительством РФ для Ставрополья, и установленных губернатором края индексов роста платы граждан. Диапазон по муниципалитетам от 3,8% до 5,6%, - уточнил «КП на Северном Кавказе» председатель Региональной тарифной комиссии СК Сергей Губский.

Платежки с увеличившимися цифрами придут в августе при начислении оплаты за июль, в сентябре - при расчетах за газ по нормативам потребления для отопления. Если вы обнаружите внеплановое или необоснованное повышение тарифов, жалуйтесь! Все контакты указаны в конце статьи. Там же - тарифы ЖКХ для каждого муниципального образования края.

С принципами расчетов тарифов можно ознакомиться по ссылке.

Тарифы на теплоэнергию в Ставропольском крае с 1 июля 2020

Тарифы на тепловую энергию вырастут от 0,64 до 7,52%, так что для населения цена 1 Гкал с учетом НДС составит от 1 277,08 до 3 304,34 рублей.

Тарифы на электроэнергию в Ставропольском крае с 1 июля 2020

Для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, и владельцев квартир с электроплитами и сельских жители тарифы вырастут примерно одинаково - на 4,97% и 4,94% соответственно. Для первой категории 1 кВ.ч обойдется в 4,86 рубля, для второй - в 3,4 рубля.

Тарифы на холодную воду в Ставропольском крае с 1 июля 2020

Региональная тарифная комиссия контролирует деятельность всех водопроводно-канализационных хозяйств края (их порядка 80), но тарифы каждого могут значительно отличаться. Дело в том, что при их формировании учитываются два фактора - все экономически обоснованные расходы предприятия (валовая выручка) и планируемый объем ресурсов для поставки потребителям в расчетный период.

Так, самотечная система родниковой воды без очистки позволила установить для Пелагиадского сельсовета минимальную по краю оплату за кубометр питьевой воды в размере 17,77 рубля с учетом НДС. А вот ряду жителей Петровского района из-за низкого качества исходной воды и ее затратной подготовки с учетом небольшого объема реализации придется платить больше всех - 73,72 рубля за куб. м. Средний же тариф на воду по краю составляет 53,35 руб./куб. м. (прирост - от 0 до 11,4%, средний - 2,3%).

Стоимость кубометра технической воды - от 2 до 47,29 рубля.

Кстати, потребители, которых обслуживает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» должны были платить больше. Но согласно решению губернатора СК Владимира Владимирова тарифы установлены ниже экономически обоснованного уровня, а разницу почти в 181 млн рублей предприятие получит из краевого бюджета.

Тарифы на горячую воду в Ставропольском крае с 1 июля 2020

С 2013 года цена кубометра горячей воды - расчетная величина, не подлежащая регулированию. РТК не имеет полномочий проверять, правильно ли она начислена, этим занимаются органы государственного жилищного надзора.

Для домов с централизованным отоплением (горячую воду поставляет теплоснабжающая компания по отдельным трубам) цена за кубометр складывается из стоимости самой воды и теплоэнергии, затраченной на ее приготовление. В случае с нецентрализованным отоплением (горячая вода готовится на установленном у потребителей оборудовании, относящемся к общему имуществу многоквартирного дома), двухкомпонентные тарифы не используются. Холодная вода и электроэнергия для ее подогрева оплачиваются отдельно водо- и теплоснабжающим организациям.

Тарифы на водоотведение в Ставропольском крае с 1 июля 2020

При средней цене в 26,03 рубля диапазон тарифов очень широкий - от 19,03 до 71,27 руб./куб м (прирост - от 1,1% до 9,8%, средний - 4,8%).

Тарифы на вывоз мусора в Ставропольском крае с 1 июля 2020

В связи с изменением законодательства в тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год впервые учтены расходы на покупку контейнеров, уборку контейнерных площадок и обслуживание банковской гарантии. Но если три региональных оператора тарифы с 1 июля 2020 года менять не планируют, то рост предельного тарифа четвертого оператора («Экострой») составит 3% из-за упрощенной системы налогообложения. Цены за услуги по обращению с ТКО на одного человека в месяц по краю - 77-155 рублей.

Тарифы ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Обслуживает Георгиевский, Кировский, Минераловодский и Советский городские округа; Андроповский, Кочубеевский, Курский, Предгорный, Степновский районы; города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск.

Тарифы ООО «Комбинат Благоустройства»

Обслуживает Арзгирский, Буденновский, Левокумский районы; Нефтекумский городской округ.

Тарифы ООО«Эко-Сити»

Обслуживает Апанасенковский, Грачевский, Красногвардейский, Труновский, Туркменский, Шпаковский районы; Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Петровский городские округа; города Ставрополь и Михайловск.

Тарифы ООО «Экострой»

Обслуживает Александровский, Новоселицкий районы; Благодарненский городской округ.

Тарифы на капремонт в Ставропольском крае с 1 июля 2020

В 2020 году в регионе решили не поднимать размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Как и в 2019 году, он составит 8,63 рубля за кв. м для жильцов домов без лифтов, 9,63 рубля за кв. м - для жильцов домов с лифтами. При этом экономически обоснованный тариф составляет не менее 17 рублей.

- Но таких цифр у нас быть не может, - считает глава СК Владимир Владимиров. - Надо, чтобы сначала доходы людей выросли кратно, а потом уже поднимать вопрос о внедрении экономического обоснованного тарифа.

Цены на газ с 1 июля 2020 года в Ставропольском крае

Пока что можно говорить только о прогнозе цен. Как уточнили в РТК, решение об изменении розничных цен на природный газ не принималось, поскольку нет соответствующего решения ФАС России о пересмотре их ключевого компонента - оптовой цены на газ. Ожидается, что с 1 июля* рост тарифов не превысит 3,85 % для населения, использующего газ для плит и колонок, и 3,88% для населения, использующего газ также для отопления. Цены за куб. м с НДС должны составить 6,20 и 6,16 рубля соответственно (как при расчетах по показаниям приборов учета, так и по нормативам потребления газа).

Исключение составляет город Лермонтов. Там тариф для всех категорий населения вырастет на 3,02% и составит 5,46 руб./куб. м.

*при расчетах по нормативам потребления для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов рост цен произойдет с 1 августа 2020 года.

Тарифы на коммунальные услуги для населения по муниципальным образованиям Ставропольского края по состоянию на 19 июня 2020 года смотрите по ссылке.

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КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы обнаружили факт применения необоснованных тарифов на коммунальные ресурсы, сообщите об этом в Региональную тарифную комиссию и предоставьте копии платежных документов, подтверждающих оплату коммуналки. Заявление можно отправить почтой по адресу: 355035, Ставрополь, улица Мира, дом 337, корпус Б.

Телефон/факс: (8652) 24-34-53.

Электронная почта: info@rtk.stavregion.ru

Официальный сайт: www.tarif26.ru/priemnaja/

Если же тарифы корректны, но плата за коммунальные услуги начислена неправильно, обратитесь в управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору по адресу: 355000, Ставрополь,

улица Войтика, дом 10/1.

Телефон: (8652) 28-30-80.

Электронная почта: nadzor26@stavregion.ru.