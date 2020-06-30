Что изменится с 1 июля 2020 года в Ставропольском крае: «бессрочный» режим повышенной готовности, новые налоги, тарифы и выплаты

С началом нового месяца вступает в силу целый ряд законов и указов. «КП на Северном Кавказе» рассказывает, что изменится с 1 июля 2020 года в Ставропольском крае.

Режим повышенной готовности в Ставропольском крае 2020

Данный режим был введен в регионе в середине марта. Он регулярно продлевался, в последний раз - до 1 июля. Но незадолго до этой даты стало известно, что ряд ограничений продолжит действовать «бессрочно», то есть до особого распоряжения губернатора Владимира Владимирова.

Под запретом остаются массовые мероприятия; работа кинотеатров, бассейнов, фитнес-клубов и других физкультурно-спортивных объектов (за исключением тех, на базе которых тренируются члены сборных России и Ставропольского края, а также профессиональных клубов).

Высшие и средние образовательные учреждения, а также федеральные и частные учреждения дополнительного образования до 15 июля остаются на дистанционном обучении. Для детских садов свободное посещение продлевается до 31 июля.

До особого распоряжения сохраняется масочный режим, а для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает рядом хронических заболеваний, до 9 июля продлевается режим обязательной самоизоляции. Остается в силе пункт о 14-дневной самоизоляции для тех, кто прибывает на Ставрополье из регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Еще один момент - пока в регионе действует режим повышенной готовности, лица старше 65 лет, студенты и школьники не могут пользоваться льготами на поездки в муниципальном транспорте.

Полный текст постановления губернатора СК от 26 июня 2020 года № 269 - по ссылке.

Голосование по поправкам в Конституцию в Ставропольском крае 1 июля 2020

Провести голосование в апреле помешала эпидемиологическая обстановка в стране. В итоге плебисцит перенесли на 1 июля, а голосовать разрешили с 25 июня. Правом досрочного голосования воспользовались более полумиллиона ставропольцев. Рассказываем, что изменится в стране, если поправки будут приняты.

Рост тарифов ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2020

Подорожание коммуналки - неприятный, но неизбежный ежегодный процесс. С 1 июля не изменятся только цены на вывозу мусора у трех из четырех региональных операторов. С остальными тарифами можно ознакомиться по ссылке.

Открытие курортного сезона в Ставропольском крае с 1 июля 2020

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 29 июня объявил, что более 70 регионов страны уже готовы принимать туристов, что туристическую отрасль включили в число пострадавших для ускорения восстановления, что для этой сферы предусмотрена дополнительная поддержка... И на фоне этих новостей появляются сообщения, что сразу три курортных города Ставрополья и аэропорт Минвод закрываются на карантин. Губернатор края Владимир Владимиров попросил не верить слухам и рассказал, как происходит постепенное открытие экономики региона.

Пособия на детей в Ставропольском крае с 1 июля 2020

Семьи с детьми до 16 лет вновь получат по 10 тысяч рублей на ребенка. Если в мае заявление на выплату уже подавалось, в июле деньги придут автоматически.

Налог для самозанятых в Ставропольском крае с 1 июля 2020

Если новый налоговый режим действовал только в 23 субъектах РФ, то с 1 июля он распространяется на все регионы, и Ставрополье - не исключение. К самозанятым относятся те, кто производят товары или предоставляет услуги без работодателя, не имеет наемных рабочих, а оборот за год не превышает 2,4 млн рублей. Для того, чтобы исправно платить налог (от 4 до 6%), необходимо воспользоваться официальным приложением ФНС России «Мой налог».

Переход пенсий и других социальных выплат на карту «МИР» с 1 июля 2020

В соответствии с ФЗ «О национальной платежной системе», те граждане, которые получали социальные выплаты на банковские карты, должны были сменить их на «МИР» до 1 июля (пенсионерам в связи с эпидситуацией по коронавирусу дана отсрочка до 1 октября). Объясняем, почему было необходимо такое решение и что делать тем, кто не может или не хочет оформлять новую карту.

Кстати, с 1 июля пенсионеры-опекуны начнут получать страховую пенсию с индексацией. До этого они получали выплату за опеку около 3-4 тысяч рублей, считались работающими пенсионерами и положенные им выплаты не индексировались.

Переход на электронные трудовые книжки в 2020 году

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. До 30 июня работодатели должны были уведомить сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве, а тем в свою очередь необходимо с 1 июля по 31 декабря 2020 года написать заявление о выборе формата трудовой - в бумажном или электронном виде. Те, кто с 1 января 2021 года впервые устроятся на работу, автоматически получат электронную трудовую книжку.

Ввоз праворульных машин в Россию с 1 июля 2020

С 1 июля вводится запрет на ввоз праворульного транспорта категорий М2 и М3, то есть пассажирских автобусов, микроавтобусов и строительной спецтехники. Для легковых автомобилей усложняется процедура растаможивания.

А вот с обязательной установкой тахографов для транспорта категорий М2 и М3, осуществляющего пассажирские перевозки в городах, решили повременить и перенести на год. Исключение - микроавтобусы, эксплуатирующиеся физлицами и чей экологический класс не определен. На них тахографы должны появиться до конца июля 2020 года.