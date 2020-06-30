30 Июнь 2020 2020-06-30T11:18:24+03:00

Грязная вода не остановила ставропольцев, желающих освежиться в летний день

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В Ставрополе подростки устроили в котловане купания. Молодые люди нашли «озеро» в Юго-Западном районе краевого центра. «Купания» парней попали на видео. Так, подростки решили, что большой котлован станет отличные местом для их развлечения.

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Грязная вода не остановила ставропольцев, желающих освежиться в летний день. В сети некоторые местные жители посчитали забавным увлечение мальчишек. Мол, это и «есть настоящее детство», - написали они под опубликованным видео. Нашлись и те, кого возмутили «грязные» купания ребят:

— А если там фрагменты стройматериалов или арматуры? Странное увлечение на стройке, — считают другие жители Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе купальный сезон в 2020 году открываться не будет. Напомним, что Комсомольский пруд был основным местом массового отдыха на воде. Молодежь любит этот пруд за тренажерную площадку, зону для игры в пляжный волейбол и полосу препятствий для занятий воркаутом. Все активности — бесплатно. Для малышей там есть детские городки.

Сейчас специалисты проводят масштабную реконструкцию его территории. Об этом информирует пресс-служба администрации Ставрополя.

В краевом центре есть несколько десятков различных небольших водоемов, но они не предназначены для купания.

Однако, к сожалению, несмотря на запреты, бывают случаи купания в запрещенных местах. Так что каждый день на водных объектах будут дежурить казаки, спасатели и народные дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU