Появилось видео задержания бандита, готовившего теракт во Владикавказе
Во Владикавказе силовики задержали мужчину 1990 года рождения. Злоумышленник готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского ведомства.
В оборудованном злоумышленником тайнике сотрудники ФСБ нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Также обнаружили и его электронную переписку с находящимися за рубежом членами *ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения.
По данному факту возбудили уголовное дело по статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Покушение на террористический акт».
Задержание террориста во Владикавказе.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане сотрудники правоохранительных органов предотвратили крупный теракт, который готовил сторонник запрещенной в России группировки *ИГИЛ.
Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, бандита задержали, когда он извлекал из тайника мощное взрывное устройство.
*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.
ИСТОЧНИК KP.RU