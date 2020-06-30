2020-06-30T10:02:50+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания бандита, готовившего теракт во Владикавказе

В оборудованном злоумышленником тайнике сотрудники ФСБ нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства
Ася АСРЯН@asya1693
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Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, бандита задержали, когда он извлекал из тайника мощное взрывное устройствоКак сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, бандита задержали, когда он извлекал из тайника мощное взрывное устройствоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во Владикавказе силовики задержали мужчину 1990 года рождения. Злоумышленник готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского ведомства.

В оборудованном злоумышленником тайнике сотрудники ФСБ нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Также обнаружили и его электронную переписку с находящимися за рубежом членами *ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Покушение на террористический акт».

Задержание террориста во Владикавказе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане сотрудники правоохранительных органов предотвратили крупный теракт, который готовил сторонник запрещенной в России группировки *ИГИЛ.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, бандита задержали, когда он извлекал из тайника мощное взрывное устройство.

*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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