На Ставрополье чиновницы украли 9 млн рублей из зарплат учителей
На Ставрополье суд вынес приговор бухгалтеру и экономисту межведомственной централизованной бухгалтерии Предгорного района.
Чиновниц признали виновными в хищении денег из фонда заработной платы бюджетных образовательных учреждений района.
Выяснилось, что бухгалтер Мария Петрова и экономист Галина Шатрова захотели обогатиться за чужой счет. предприимчивые ставропольчанки завышали фонд зарплаты в образовательных учреждениях.
Финансовые «излишки» переводили на банковские карты своих близких родственников.
А потом эти деньги обналичивали в банкоматах Кавказских минеральных Вод. Женщинам удалось похитить более 9 млн рублей.
В итоге бухгалтер получила пять лет тюрьмы. Также ей придется заплатить 7,5 млн. рублей штрафа. А экономиста осудили на два года и 6 месяцев колонии общего режима.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ипатовскому городскому округу и старший участковый уполномоченный полиции этого же отдела стали фигурантами уголовного дела. Против них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU