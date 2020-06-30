2020-06-30T12:02:31+03:00
Общество

На Ставрополье чиновницы украли 9 млн рублей из зарплат учителей

Финансовые «излишки» переводили на банковские карты своих близких родственников
Ася АСРЯН@asya1693
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Суд приговорил бухгалтера к 5 годам и штрафу в размере 7,5 млн. руб. А экономист получила два года и 6 месяцев колонии общего режимаСуд приговорил бухгалтера к 5 годам и штрафу в размере 7,5 млн. руб. А экономист получила два года и 6 месяцев колонии общего режимаФото: Александр ГЛУЗ
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На Ставрополье суд вынес приговор бухгалтеру и экономисту межведомственной централизованной бухгалтерии Предгорного района.

Чиновниц признали виновными в хищении денег из фонда заработной платы бюджетных образовательных учреждений района.

Выяснилось, что бухгалтер Мария Петрова и экономист Галина Шатрова захотели обогатиться за чужой счет. предприимчивые ставропольчанки завышали фонд зарплаты в образовательных учреждениях.

Финансовые «излишки» переводили на банковские карты своих близких родственников.

А потом эти деньги обналичивали в банкоматах Кавказских минеральных Вод. Женщинам удалось похитить более 9 млн рублей.

В итоге бухгалтер получила пять лет тюрьмы. Также ей придется заплатить 7,5 млн. рублей штрафа. А экономиста осудили на два года и 6 месяцев колонии общего режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ипатовскому городскому округу и старший участковый уполномоченный полиции этого же отдела стали фигурантами уголовного дела. Против них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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