2020-06-30T14:20:57+03:00
Происшествия

Прокуратура заблокировала бизнес директоров ставропольских МУПов

Подозреваемые нарушили законодательство, учредив юридические лица
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставрополе три руководителя МУП учредили юридические лица, что противоречит законодательству. Мм вынесены представления об устранении.

Так, прокуратура Ставрополя во время проверки выявила, что один директор МУПа в краевом центре и двое исполняющих обязанности директора нарушили законодательство, учредив юридические лица.

По всем этим фактам прокурор представления с требованием устранения нарушений трем указанным руководителям МУПов.

«Прокуратура города установила нарушения данными организациями Федерального Закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». По результатам проверки прокурором города были внесены акты прокурорского реагирования», – сообщили сотрудники пресс-службы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье суд вынес приговор бухгалтеру и экономисту межведомственной централизованной бухгалтерии Предгорного района. Чиновниц признали виновными в хищении денег из фонда заработной платы бюджетных образовательных учреждений района.

Выяснилось, что бухгалтер Мария Петрова и экономист Галина Шатрова захотели обогатиться за чужой счет.

Предприимчивые ставропольчанки завышали фонд зарплаты в образовательных учреждениях.

Финансовые «излишки» переводили на банковские карты своих близких родственников. А потом эти деньги обналичивали в банкоматах Кавказских минеральных Вод. Женщинам удалось похитить более 9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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