2020-06-30T15:02:18+03:00
Общество

На Ставрополье размер предельного тарифа на вывоз мусора не вырастет

Тариф повысит один из четырех работающих в регион регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами
Ася АСРЯН@asya1693
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Региональная тарифная комиссия контролирует деятельность всех водопроводно-канализационных хозяйств края (их порядка 80), но тарифы каждого могут значительно отличатьсяРегиональная тарифная комиссия контролирует деятельность всех водопроводно-канализационных хозяйств края (их порядка 80), но тарифы каждого могут значительно отличатьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье с 1 июля часть местных жителей будет больше платить за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ края. Так, тариф повысит один из четырех работающих в регион регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами. Речь идет о компании «Экострой», предельный тариф проиндексируют на 3%.

Стоимость вывоза одного кубического метра мусора составит 637,7 рубля. У регоператора «Эко-Сити» тариф составляет 654,7 рубля, «ЖКХ» — 665,5 рубля, «Комбинат Благоустройства» — 612,8 рубля.

Предельные тарифы на услугу трех регоператоров с января 2020 года были снижены на 1,6-4,2%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что тарифы на тепловую энергию вырастут от 0,64 до 7,52%, так что для населения цена 1 Гкал с учетом НДС составит от 1 277,08 до 3 304,34 рублей.

Для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, и владельцев квартир с электроплитами и сельских жители тарифы вырастут примерно одинаково - на 4,97% и 4,94% соответственно. Для первой категории 1 кВ.ч обойдется в 4,86 рубля, для второй - в 3,4 рубля.

Региональная тарифная комиссия контролирует деятельность всех водопроводно-канализационных хозяйств края (их порядка 80), но тарифы каждого могут значительно отличаться.

Дело в том, что при их формировании учитываются два фактора - все экономически обоснованные расходы предприятия (валовая выручка) и планируемый объем ресурсов для поставки потребителям в расчетный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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