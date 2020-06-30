2020-06-30T16:17:31+03:00
Происшествия

В Пятигорске в жилой трехэтажке обрушился балкон

Эвакуация не проводилась
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба МЧС России по СтавропольюФото: пресс-служба МЧС России по Ставрополью
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Инцидент произошел 30 июня, в 14:05 в Пятигорске. Там на улице в трехэтажном аварийном доме на улице Дзержинского 46 рухнул балкон. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Там добавили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье загорелась знаменитая бахча Пономаревых. МЧС подтвердило ЧП. По данным экстренного ведомства, площадь возгорания составила порядка 2 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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