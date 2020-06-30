На Ставрополье любители уличного купания сломали новый фонтан

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:29:29+03:00

Он был построен на деньги курортного сбора

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Инцидент произошел в Ессентуках. Там пострадал новый фонтан, построенный на средства курортного сбора. Горожан не остановили предупреждающие информационные таблички о запрете водных процедур.

Они решили искупаться в фонтане. В результате на внутренней площадке фонтана были сорваны с креплений трубы, подающие воду.

Также произошла разгерметизация поверхности фонтана в местах демонтированных креплений, что повлекло за собой трещины и деформации в покрытии мозаики.

Управление ЖКХ настоятельно просит не допускать купание детей в фонтанах. К тому же вода в них — техническая, она задействована в оборотном водоснабжении с применением химических добавок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера Федерико Арнальди. Он признался, что парк ставропольского курорта красивее, чем Вилла Боргезе в Риме. А посетил он его на днях. Как известно, в конце июня на территории национального парка прошли съёмки телепрограммы «Поедем, поедим!».

А Арнальди - его ведущий. Он прогулялся по Курортному бульвару, затем отправился на прогулку по терренкурам кисловодского нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU