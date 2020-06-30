2020-06-30T17:29:29+03:00
Общество

На Ставрополье любители уличного купания сломали новый фонтан

Он был построен на деньги курортного сбора
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации города-курортаФото: пресс-служба администрации города-курорта
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Ессентуках. Там пострадал новый фонтан, построенный на средства курортного сбора. Горожан не остановили предупреждающие информационные таблички о запрете водных процедур.

Они решили искупаться в фонтане. В результате на внутренней площадке фонтана были сорваны с креплений трубы, подающие воду.

Также произошла разгерметизация поверхности фонтана в местах демонтированных креплений, что повлекло за собой трещины и деформации в покрытии мозаики.

Управление ЖКХ настоятельно просит не допускать купание детей в фонтанах. К тому же вода в них — техническая, она задействована в оборотном водоснабжении с применением химических добавок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера Федерико Арнальди. Он признался, что парк ставропольского курорта красивее, чем Вилла Боргезе в Риме. А посетил он его на днях. Как известно, в конце июня на территории национального парка прошли съёмки телепрограммы «Поедем, поедим!».

А Арнальди - его ведущий. Он прогулялся по Курортному бульвару, затем отправился на прогулку по терренкурам кисловодского нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветеран 75 лет «скрывался» от награждения медалью «За боевые заслуги»
В Северной Осетии тяжелобольной девочке сделали инъекцию самого дорогого в мире препарата
На Ставрополье любители уличного купания сломали новый фонтан
На Ставрополье выплаты соцработникам продлены до 15 сентября
В Пятигорске в жилой трехэтажке обрушился балкон
Ставропольскую станицу отключили от газа из-за крупной утечки
На Ставрополье размер предельного тарифа на вывоз мусора не вырастет
Прокуратура заблокировала бизнес директоров ставропольских МУПов
На Ставрополье обнаружили 2 тонны подозрительной баранины
Студентка СКФУ признана лучшим выпускником Северо-Кавказского федерального округа
«СтрелаАвто» объявляет о старте заказов на SKODA RAPID для тех, кто любит хоккей
Красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера
948 тысяч жителей Ставрополья проголосовали по поправкам к Конституции
На Ставрополье чиновницы украли 9 млн рублей из зарплат учителей
На Ставрополье экс-полицейские оставили мужчину без денег и земли