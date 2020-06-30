На Ставрополье создали 107 участков голосования для аграриев в период жатвы

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:39:55+03:00

Всего в регионе организовано 117 «полевых» участков. Их посетили более шести тысяч хлеборобов

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Ставропольцы, которые заняты в уборке урожая, смогли проголосовать прямо в поле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Как Ставрополье голосует по поправкам к Конституции в условиях коронавируса 00:00 00:00

Так, выездная площадка избирательной комиссии №921 развернулась рядом со станицей Григорополисской. Свои голоса за поправки в Конституцию РФ отдавали аграрии, занятые в уборке урожая. Даже в полевых условиях соблюдались меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Например, на участке в обязательном порядке использовали средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Всего в регионе организовано 117 «полевых» участков. Их посетили более шести тысяч хлеборобов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье назвали число проголосовавших по поправкам к Конституции. За пять дней свое мнение выразили 948 тысяч человек, или 33,85 процента населения края.

Согласно сведениям краевого избиркома, жители региона активно голосуют на придомовых территориях и на дому. Это новая форма голосования. Сегодня последний день, когда такой возможностью можно было воспользоваться. 1 июля выразить мнение можно будет только на участке.

ИСТОЧНИК KP.RU