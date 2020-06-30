Турнирная таблица чемпионата России после игры ЦСКА - Спартак: лидеры остались прежними
Турнирная таблица чемпионата России после игры ЦСКА - Спартак 30 июня 2020 года глобальных изменений не претерпела - питерский «Зенит» остался недосягаемым лидером, а московские клубы сохранили свои позиции.
Матч 25 тура ЦСКА - Спартак закончился со счетом 2:0. На 27 минуте отличился полузащитник армейцев Никола Влашич. На 77 минуте красно-белые остались в меньшинстве после грубого фола Романа Зобнина. Казалось бы, счет уже не изменится, но на шестой добаленной минуте Влашич оформил дубль.
Кстати, вне зависимости от того, с каким бы результатом завершилось московское дерби, обе команды не сдвинулись бы с места в турнирной таблице - ближайшие конкуренты проведут свои матчи только 1 июля.
Турнирная таблица чемпионата России после игры ЦСКА - Спартак*
1. «Зенит» 56 очков (24)
2. «Локомотив» 48 очков (25)
3. «Краснодар» 44 очко (23)
4. «Ростов» 41 очко (24)
5. ЦСКА 40 (25)
6. «Спартак» М 32 (25)
*в скобках указано количество сыгранных в сезоне туров
Напомним, сайт kp.ru провел прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Видеообзор поединка смотрите по ссылке.
Фото: pfc-cska.com
ИСТОЧНИК KP.RU