Турнирная таблица чемпионата России после игры ЦСКА - Спартак: лидеры остались прежними

30 Июнь 2020 2020-06-30T22:47:44+03:00

Рассказываем, как выглядит турнирная таблица чемпионата России после игры ЦСКА - Спартак 30 июня 2020 года

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Турнирная таблица чемпионата России после игры ЦСКА - Спартак 30 июня 2020 года глобальных изменений не претерпела - питерский «Зенит» остался недосягаемым лидером, а московские клубы сохранили свои позиции.

Матч 25 тура ЦСКА - Спартак закончился со счетом 2:0. На 27 минуте отличился полузащитник армейцев Никола Влашич. На 77 минуте красно-белые остались в меньшинстве после грубого фола Романа Зобнина. Казалось бы, счет уже не изменится, но на шестой добаленной минуте Влашич оформил дубль.

Кстати, вне зависимости от того, с каким бы результатом завершилось московское дерби, обе команды не сдвинулись бы с места в турнирной таблице - ближайшие конкуренты проведут свои матчи только 1 июля.

Турнирная таблица чемпионата России после игры ЦСКА - Спартак*

1. «Зенит» 56 очков (24)

2. «Локомотив» 48 очков (25)

3. «Краснодар» 44 очко (23)

4. «Ростов» 41 очко (24)

5. ЦСКА 40 (25)

6. «Спартак» М 32 (25)

*в скобках указано количество сыгранных в сезоне туров

Напомним, сайт kp.ru провел прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Видеообзор поединка смотрите по ссылке.

Фото: pfc-cska.com

ИСТОЧНИК KP.RU