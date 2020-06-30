Видеообзор матча ЦСКА - Спартак 30 июня 2020 опубликован: голы, удаление и эпизод с белкой

30 Июнь 2020 2020-06-30T23:16:57+03:00

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Опубликован видеообзор матча ЦСКА - Спартак 30 июня 2020. Прямую трансляцию поединка вел сайт kp.ru.

В первом тайме борьба в целом шла на равных. В начале красно-белые действовали активнее, но затем отдали инициативу армейцам. Череда созданных ими моментов в итоге привела к голу.

ЦСКА - Спартак. 1:0. Никола Влашич, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.ЦСКА открывает счет в московском дерби

На 27 минуте спартаковцы потеряли мяч на своей половине поля, защитник Марио Фернандес отдал пас к штрафной, полузащитник Никола Влашич удачно принял мяч и пробил низом. Александр Максименко коснулся мяча руками, но отразить удар не сумел.

Во втором тайме «Спартак» активно пошел вперед. Даже чересчур - на 77 минуте за грубый удар локтем полузащитник и вице-капитан красно-белых Роман Зобнин получил красную карточку.

ЦСКА - Спартак. Удаление Зобнина, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.Зобнин получает красную карточку и покидает поле

Оставшись в меньшинстве, спартаковцы отыграться не сумели. Более того, на 96 минуте пропустили еще один гол - и вновь от Влашича.

ЦСКА - Спартак. 2:0. Никола Влашич, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.Дубль Николы Влашича

Но самым обсуждаемым героем матча стал не он, а... белка. Рыжая нарушительница проскакала по трибунам, выбежала на поле, попрыгала там и безнаказанно удалась.

matchtv_channel Белка на матче ЦСКА - Спартак 30 июня 2020

Итог матча ЦСКА - Спартак 30 июня 2020 - 2:0 в пользу хозяев поля. Полную турнирную таблицу смотрите по ссылке.

Обзор матча ЦСКА - Спартак (2:0). 30.06.2020.Дубль Влашича, удаление Зобнина и другие интересные моменты матча ЦСКА - Спартак

ИСТОЧНИК KP.RU