В Кабардино-Балкарии ищут жертв трагического ДТП

1 Июль 2020 2020-07-01T10:26:22+03:00

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В Кабардино-Балкарии начали поиски трех пассажиров сорвавшейся в ущелье машины. Среди них двое подростков и девушка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

До падения в ВАЗ-2109 были четыре человек. Водитель - 24-летний житель Эльбрусского района - выпрыгнул из салона до аварии. В автомобиле остались 22-летняя девушка и дети 14 и 17 лет.

Авария же произошла 30 июня около 18 часов на дороге между городом Тырныауз и селом Верхний Баксан. Машина сорвалась с дороги и упала в реку с 40-метровой высоты.

В пресс-службе МЧС по КБР уточняют, что пока ни машина, ни пассажиры не найдены. Работа продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU