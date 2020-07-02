В КБР второй день ищут участников ДТП, сорвавшихся в ущелье

2 Июль 2020 2020-07-02T15:29:06+03:00

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В Кабардино-Балкарии возобновили поиски людей, пропавших после ДТП. Девушка и двое детей не успели выпрыгнуть из машины, когда она срывалась в ущелье. К работе привлекли более 200 человек, передает пресс-служба МЧС по республике.

Происшествие произошло еще в субботу. В 18 часов водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, и его машина полетела с 40-метровой высоты. Мужчина успел выпрыгнуть до падения автомобиля, но пассажиры - 22-летняя девушка и дети 14 и 17 лет - остались в салоне.

Поиски проходят вдоль прибрежной линии и реки Баксан по течению между селами Былым и Заюково. Спасатели сообщают, что не нашли ни людей, ни машины.

- Уровень реки Баксан высокий. Вдобавок мутность воды повышенная из-за дождей. Машину могло закрыть водной гладью. Вчера спасатели пытались с помощью магнита и крана найти машину, но пока результатов нет, - сказал "КП - Северный Кавказ" представитель МЧС по КБР.

К работе привлекли 49 сотрудников МЧС России, 30 представителей МЧС России по Кабардино-Балкарии и более 120 волонтеров и людей от администрации Эльбрусского района. В поисках задействовали 16 единиц техники и три плавательных средства.

ИСТОЧНИК KP.RU